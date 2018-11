Câmara da Ribeira Grande estende Aldeia de Natal a três fins de semana

As mais lidas

Para Alexandre Gaudêncio, presidente da Câmara da Ribeira Grande, este é um programa “que vai ao encontro das expetativas dos comerciantes e é importante realçar a colaboração entre as partes envolvidas”, destacou, citado em nota de imprensa.

Destaque também para a continuidade da iniciativa que vai permitir assegurar o estacionamento gratuito no centro histórico da Ribeira Grande, de 1 a 31 de dezembro, nas tardes de sexta-feira e sábados, para além dos parques gratuitos existentes ao longo da cidade.

No que diz respeito à inauguração da iluminação de Natal da cidade da Ribeira Grande, irá decorrer na próxima sexta-feira, dia 30 de novembro, pelas 19 horas. Este ano são cerca de 50 mil micro-lâmpadas que vão colorir o centro histórico da cidade, uma decoração que se manterá até às Estrelas, em fevereiro.

Novidade ainda vai para a parceria estabelecida com os comerciantes da Ribeira Grande que vai permitir atribuir prémios pelas compras efetuadas no comércio que fazem parte da iniciativa. Diz a nota que os prémios são voucher’s que darão direito a entradas nos festivais de verão e espaços públicos municipais como piscinas ou museus.

Desta forma, a Aldeia de Natal decorrerá, pela primeira vez, ao longo de três fins de semana consecutivos (7 a 19, 14 a 16 e 21 e 22 de dezembro), garantindo-se mais animação para as crianças que vivem esta época festiva com muita alegria e entusiasmo.

A Câmara da Ribeira Grande vai manter a aposta num programa de Natal diversificado que, para além de garantir animação ao longo de um mês e meio, coloca enfoque nos eventos direcionados para as crianças e jovens, com especial destaque para a Aldeia de Natal, refere nota de imprensa.

