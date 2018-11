Câmara da Ribeira Grande atualiza tarifários a pensar nas famílias

A partir do dia 1 de janeiro de 2019, a Câmara da Ribeira Grande vai proceder à primeira atualização dos tarifários no mandato do executivo liderado por Alexandre Gaudêncio, algo que não era feito há cerca de dez anos.

"É com base na preocupação social que, a partir de janeiro próximo, a edilidade vai ajustar os preços praticados ao nível do consumo de água, apresentando novos descontos para as famílias com três ou mais dependentes, independentemente do rendimento das mesmas", informa a autarquia em comunicado.





Também as tarifas social e de idoso vão sofrer uma atualização, indo ao encontro das recomendações emanadas pela ERSARA tendo em vista a uniformização dos escalões das tarifas da água na Região Autónoma dos Açores.





Ainda no que diz respeito à atualização das taxas a aplicar nas entradas dos museus, os valores a cobrar passam de um para dois euros mas os residentes ficam isentos de pagamento sempre que pretenderem visitar os museus da Ribeira Grande.