Câmara da Ribeira Grande apoia projeto solidário “Sentir a liberdade com o futebol”

O presidente da Câmara da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, assinou um protocolo que vai permitir apoiar a Associação de Futebol de Ponta Delgada, no valor de dois mil euros, no âmbito da implementação do projeto solidário “Sentir a liberdade com o futebol”, levado a cabo por aquela associação.

Na ocasião, Alexandre Gaudêncio destacou que este é “mais um passo que a autarquia dá no sentido de contribuir para a instalação de um relvado sintético no estabelecimento prisional de Ponta Delgada”, disse citado em nota de imprensa.





O projeto “Sentir a liberdade com o futebol” pretende dotar o estabelecimento prisional de um campo sintético com o intuito de “promover a prática deste desporto com mais qualidade e segurança”, acrescentou o presidente da Câmara da Ribeira Grande.





A autarquia ribeiragrandense é uma das várias parceiras neste projeto que envolve clubes de futebol, municípios, freguesias, instituições de solidariedade social, empresas privadas e instituições bancárias, todas empenhadas para que a colocação de relvado sintético no estabelecimento prisional seja uma realidade ainda no decorrer do presente ano.





Refira-se que a iniciativa da Associação de Futebol de Ponta Delgada procura desenvolver valores como a autoestima, o autocontrolo e a autoimagem, bem como ajudar todos os reclusos na sua reintegração social, através do futebol, um desporto coletivo que promove valores como a humildade e o espírito de equipa.