Câmara da Ribeira Grande apoia empresas com 80 mil euros a fundo perdido

As candidaturas a esta modalidade de apoio fecharam a 30 de outubro e da análise efetuada realça-se as cerca de cem candidaturas ao programa, adianta nota de imprensa da autarquia.

“Recebemos cerca de cem pedidos de apoio das empresas da Ribeira Grande, a maioria delas relacionadas com o comércio local. O total do apoio ronda os 80 mil euros e estão relacionados, principalmente, com a manutenção dos postos de trabalho”, explicou Alexandre Gaudêncio, presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, citado na mesma nota.

O autarca realça que “os apoios a atribuir são a fundo perdido e foram solicitados por pequenas empresas ou empresários em nome individual, o que significa que o alcance pretendido através da implementação desta medida foi alcançado. As verbas serão transferidas para as empresas dentro de pouco mais de um mês".

Para além deste apoio, a edilidade deliberou isentar as empresas do pagamento da taxa de derrama para aquelas que apresentem um volume de negócios até 150 mil euros e reduzir a mesma taxa para 0,5% para aquelas que apresentem volume de negócio acima deste montante.

Foi ainda aprovado um protocolo com a Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada que vai permitir investir 25 mil euros no incentivo ao consumo no comércio local do concelho.