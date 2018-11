Câmara da Ribeira Grande abre candidaturas ao prémio literário Gaspar Fructuoso

As mais lidas

As candidaturas serão avaliadas por um júri eleito para o efeito, deliberando o mesmo quanto aos vencedores nos 90 dias seguintes, findo o prazo de entrega das candidaturas. Os prémios serão entregues em cerimónia pública no decorrer das festas da cidade.

Para o ano de 2019, a modalidade a concurso é Ciências da Natureza e Exatas e o prazo de candidatura decorrerá entre 2 de janeiro e 28 de fevereiro. Os interessados podem concorrer nas categorias geral ou estudante, sendo que a primeira é aberta a qualquer cidadão e a segunda restrita a estudantes naturais ou residentes no concelho ou que frequentem estabelecimentos de ensino no município da Ribeira Grande e que não ultrapassem os 18 anos de idade.

De acordo com nota da autarquia, o prémio literário pretende homenagear o historiador e autor da grande obra “Saudades da Terra”, constituída por seis volumes e que apresenta uma detalhada descrição das ilhas dos Açores durante a segunda metade do século XVI.

A Câmara da Ribeira Grande volta a instituir o prémio literário Gaspar Fructuoso com o intuito de criar e consolidar hábitos de escrita e leitura, promovendo a escrita criativa e valorização da expressão literária, bem como divulgar autores ribeiragrandenses e elevar a cultura do concelho.

