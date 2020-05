Câmara da Praia da Vitória reuniu com os 50 maiores empregadores do concelho

No Auditório do Ramo Grande, cumprindo todas as regras de distanciamento social e etiqueta respiratória, o executivo municipal reuniu com os 50 maiores empregadores privados com sede no concelho da Praia da Vitória, responsáveis por empregar cerca de 1250 trabalhadores, indica nota de imprensa.



Segundo dados oficiais, atualmente, encontram-se entre as maiores empresas da Praia da Vitória áreas de negócio que vão do comércio a retalho à construção civil, indústria transformadora e área tecnológica.

Na ocasião, Tibério Dinis salientou que “esta crise afetará os setores económicos de forma diferente pelo será necessária uma abordagem distinta”, pelo que “convocamos a dar o seu contributo os representantes do setor agrícola, a Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo e o setor das pescas, setores cuja empregabilidade na Praia da Vitória tem uma grande expressão”.

Citado na nota, o autarca destacou ainda “ser fundamental ouvirmos que políticas, ações e que atitudes devemos ter todos em conjunto para preservar ao máximo os empregos gerados e criar o máximo de riqueza possível”.

Num momento em que, as medidas de apoio às empresas possibilitaram que a taxa de desemprego não aumentasse no imediato, nomeadamente através dos apoios públicos e de lay-off, o autarca praiense referiu que a pandemia “originou um abrandamento significativo da atividade económica” e que no futuro é espectável “teremos um aumento significativo do desemprego, especialmente nos setores ligados do turismo, restauração e serviços conexos como o comércio. São estas áreas que neste momento são a nossa maior preocupação, associado à instabilidade sobre a evolução da pandemia”.

O autarca lembrou que, associado ao esforço de consolidação orçamental que tem vindo a ser desenvolvido, “a Praia da Vitória não cobra Derrama aos empresários locais e, desde a primeira hora desta crise pandémica, adotou medidas de apoio às empresas e às famílias do concelho que vigorarão até ao final do mês de junho”.

O executivo municipal ouviu os empresários praienses manifestarem a necessidade de se passar uma mensagem de confiança aos consumidores e apelarem também ao consumo no comércio local. De entre as sugestões apresentadas pelos maiores empresários praienses, o presidente da autarquia considerou algumas “muito viáveis, num importante contributo para a reavaliação das medidas implementadas pela Autarquia e para perspetivar as necessidades dos próximos tempos”.

Neste encontro, baseado na estratégia “de abertura e diálogo permanentes com a sociedade civil” (como já se tinha registado com o Fórum Pensar a Cidade do Futuro ou com a Presidência Aberta às Freguesias e Vila do Concelho), Tibério Dinis agradeceu o envolvimento de todos, salientando que “o município tem a sua linha orientadora, mas só auscultando as preocupações e sugestões dos mais diretos intervenientes pode decidir de forma mais assertiva e proveitosa para os objetivos gerais e comuns que passam por uma retoma social e económica que evite danos de maior no concelho e na ilha”.