Câmara da Praia da Vitória comemora o São Martinho

No próximo domingo, dia 11 de novembro, entre as 15 horas e 18 horas, o município da Praia da Vitória promove a comemoração do dia de São Martinho, na Praça Franscisco Ornelas da Câmara, num evento que conta com animação infantil e com as tradicionais iguarias alusivas à época, nomeadamente, castanhas, milho cozido e vinho. A par destas haverá ainda cantoria pelas 16 horas, com os cantadores Vasco Daniel, José Fernando, Ricardo Martins e Rodrigo Pavão.