Câmara da Povoação inaugura Presépio na vila

A inauguração vai contar com a atuação do Coro Infanto-Juvenil da autarquia povoacense, pelas 20 horas, no Jardim Municipal, seguindo-se o desfile do Grupo Motard “Unidos Pelas Motas”. Depois será a vez do Pai Natal aparecer para as fotos com a criançada e, a finalizar o programa, acontecerá a prestação do Orquestra Ligeira da Câmara da Povoação, refere nota de imprensa da autarquia.





Com o objetivo de criar um ambiente natalício no coração da sede do concelho, e primeiro povoado da ilha de São Miguel, a Câmara da Povoação está a montar, pelo segundo ano consecutivo, um Presépio de Natal, com figuras em tamanho real, no Jardim Municipal e por algumas artérias da Vila, de modo a levar os visitantes a passear também pelo comércio tradicional, sendo que a imagem do casebre ficará centrada no Jardim Municipal, local onde decorrerão os concertos durante a quadra natalícia.