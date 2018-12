Câmara da Lagoa valoriza comércio local este Natal

Nos próximos dias 15 e 16 de dezembro, a Câmara Municipal de Lagoa irá desenvolver várias atividades durante a campanha “Neste Natal valorize o Comércio Local”, por forma a cativar as pessoas a efetuar as suas compras de Natal no comércio tradicional lagoense.

Cristina Calisto, presidente da Câmara Municipal de Lagoa, citada em comunicado de imprensa, afirma que “esta é uma forma de dar uma dinâmica diferente à cidade e potenciar a criatividade do comércio local a apresentar os seus produtos e serviços, numa campanha promocional que cative munícipes e visitantes a comprar na cidade, fomentando deste modo, o desenvolvimento económico do concelho, onde a autarquia garantirá animação de rua, com espetáculos e atuações itinerantes, que irão explanar o espírito natalício pela cidade, em particular no seu centro urbano”.





A aposta da autarquia da Lagoa passa, igualmente, pela gastronomia diversificada, como churros, pipocas, cachorros quentes, algodão doce e malassadas, bem como pela animação musical, através do Quarteto de Saxofones, da atuação de diversos grupos de cantares, desfile de bandas filarmónicas e muitas outras surpresas previstas, acrescenta a nota.





A animação infantil também não vai faltar durante este evento natalício, com a presença, na Praça de N. Sra. do Rosário de um carrossel, do espetáculo itinerante “O Natal vem à Cidade de Lagoa” da Associação Tradições. Haverá ainda passeios gratuitos na carruagem do Pai Natal, das 14 horas às 19 horas e no comboio 'Lagarta', das 17 horas às 22 horas.





Por forma a dinamizar o comércio local, 33 comerciantes lagoenses aderiram a esta iniciativa, onde os visitantes poderão usufruir de promoções em diversos produtos e do encerramento dos estabelecimentos comerciais pelas 22 horas.





Por outro lado, todas as pessoas que efetuarem uma compra durante o fim de semana de 15 e 16 de dezembro, poderão participar no sorteio que terá como prémio uma viagem de barco pela companhia Atlanticoline até à ilha de Santa Maria, no verão 2019.





De referir também que nesse fim de semana, decorrerá a Feira Solidária de Natal, entre as 15 horas e as 22 horas, organizada pela Junta de Freguesia de Santa Cruz, com o apoio logístico da autarquia e que decorrerá no jardim do Convento dos Franciscanos, prevendo-se a sua abertura no dia 14 de dezembro, pelas 19 horas.