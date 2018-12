Câmara da Lagoa distribui cerca de 300 cabazes de Natal

A Câmara Municipal de Lagoa irá distribuir 301 cabazes de Natal, à semelhança dos anos anteriores, através de várias equipas de funcionários autárquicos, que irão fazer chegar essa oferta natalícia a todos os munícipes portadores do cartão “Lagoa + Saúde”.

Os cabazes, compostos por produtos locais, alusivos à quadra natalícia, nomeadamente Bolo Rei, ananás, biscoitos caseiros, chocolates, figos e um pinheiro, representam, no entender da presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Cristina Calisto, “um ato simbólico que presta um justo reconhecimento perante aqueles que contribuíram para o desenvolvimento do concelho”, disse citada em nota de imprensa.





A autarca ressalva que, “esta é uma maneira de celebrar a época natalícia, de forma solidária, fazendo chegar às moradias dos lagoenses um pouco do espírito de alegria e partilha propício a esta época. Por outro lado, é também uma iniciativa que vem na sequência daquilo que tem sido a política social do concelho em apoiar quem mais necessita e, desta forma, contribuir para o bem-estar e qualidade de vida dos munícipes”.





De relembrar que, desde maio de 2017, foi regulamentado o cartão «Lagoa + Saúde» que veio substituir o anterior «Cartão Municipal do Idoso», possibilitando aos munícipes com 65 anos, que pudessem usufruir dos principais benefícios, nomeadamente um cabaz de Natal nas épocas festivas, taxa de desconto no consumo de água e de saneamento, apoio mensal de 15 euros na medicação e na realização de pequenas obras de manutenção e conservação das moradias.