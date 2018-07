Câmara da Horta lança empreitada de intervenção em edifícios escolares

A empreitada inclui a construção de dois alpendres, um nos Cedros e outro na Volta, num total de 112.70 m2, e a intervenção nos parques infantis escolares dos Cedros e da Carreira, em Castelo Branco.

Segundo José Leonardo Silva, presidente da autarquia da Horta, citado em nota de imprensa "as intervenções terão lugar no período de interrupção letiva, para não perturbar o normal funcionamento das aulas, e vem dar resposta à programação realizada pela autarquia, em articulação com as escolas e com as freguesias de Conceição, Cedros e Castelo Branco, iniciada há cerca de um ano, no âmbito do projeto “Presentes no Concelho”.

Os parques infantis incluídos na empreitada têm uma extensão total de cerca de 392m2 e serão intervencionados de acordo com a regulamentação existente, permitindo complementar a rede de parques infantis do concelho, entretanto concluída pela autarquia.

“As intervenções programadas fazem parte do nosso Plano e Orçamento e como cumpridores cá estamos a cimentar esse compromisso”, afirmou o presidente da Câmara Municipal.

Por outro lado, acrescentou, “a autarquia mantém nestas empreitadas o princípio de lançar pequenas empreitadas que ajudem a dinamizar a nossa economia local” e inclui, ainda, uma intervenção na antiga escola da Volta, que visa melhorar a rede de equipamentos sociais do concelho.