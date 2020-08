Câmara da Horta inicia procedimentos para candidatura da Baía da Horta a património da Unesco

Citado em nota, o autarca afirma que "por toda a importância que a Baía da Horta teve na história do Faial e dos Açores, de que são evidência, a título de exemplo, a travessia dos primeiros transatlânticos do Oceano Atlântico, o Ciclo da Laranja, as baleeiras, entre outros episódios marcantes, demos início aos procedimentos para candidatar a baía da Horta a património da Unesco, procurando assim, qualificar ainda mais os nossos lugares”.

José Leonardo Silva considera que esta é mais uma forma de perpetuar a história da ilha do Faial: “Temos vindo a apostar numa imagem mais moderna da cidade da Horta, por forma a acompanhar a evolução dos tempos. Fizemos uma aposta nos Leds como forma de divulgação das nossas atividades. É este o caminho que temos de seguir”, referindo-se ainda à requalificação do Largo D. Luís I, no adro da Igreja das Angústias, do Largo do Infante e à Frente Mar como mecanismos de promoção do Faial.