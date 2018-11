Câmara da Horta implementa Orçamento Participativo Jovem Escolar

A medida foi anunciada pelo presidente da Câmara Municipal da Horta, na abertura das IV Jornadas de Juventude Empreendedora, partiu de uma reflexão realizada pelos próprios jovens, através do Conselho Municipal para a Juventude, Ciência e Conhecimento.





Para José Leonardo Silva, o Orçamento Participativo Jovem Escolar"é um mecanismo de participação cidadã que confere aos jovens a possibilidade de apresentar propostas de investimentos que considerem importantes e que possam ter condições de serem executados pela Câmara Municipal", referiu em nota de imprensa





Foi também contemplado no Plano e Orçamento para 2019, sob proposta do Conselho Municipal para a Juventude, Ciência e Conhecimento, a realização de ações de sensibilização nas áreas do comércio, turismo, ambiente e da sustentabilidade.





Na ocasião, José Leonardo Silva, realçou a importância das Jornadas "para que vejam, neste encontro, um desafio à vossa capacidade criativa e à capacidade de reflexão sobre o vosso próprio futuro, em termos profissionais".





Referindo-se a algumas das políticas de juventude desenvolvidas pela autarquia, José Leonardo Silva destacou a importância da HLP Tech Fest enquanto evento “fundamental para a aquisição de formação na área das novas tecnologias onde os jovens revelam maior apetência”.





Por seu turno, o diretor regional da Juventude, Lúcio Rodrigues, afirmou, na mesma nota, que a iniciativa “é importante para que os nossos jovens tomem conhecimento do que está a ser feito na área do empreendedorismo, que é tão diversificado como rico.”





Carlos Viveiros, da AJIFA, sublinhou a pertinência que eventos daquela natureza têm para os jovens que, muitas vezes, ainda não sabem o que fazer em relação ao seu futuro, quer escolar, quer profissional e podem ver na partilha destas experiências uma inspiração para o seu futuro.