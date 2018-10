"Câmara chumba projeto de requalificação da Calheta" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental noticia que o pedido de licenciamento do projeto de requalificação da Calheta Pêro de Teive não foi aprovado pela Câmara Municipal de Ponta Delgada.

"SATA Internacional com 28 milhões de prejuízo no segundo trimestre" é o título da manchete fotográfica. "Turismo 'não pode viver de rendimentos passados'", "Furacão Leslie deverá passar a sul de São Miguel e Santa Maria", "Obras de Vitorino Nemésio reunidas em 16 volumes" e "Rui Silva e Ukra engrossam lote de indisponíveis do Santa Clara" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.