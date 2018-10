Câmara avança com última fase do projeto de revitalização do mercado municipal

Já está em andamento a última fase da remodelação do mercado municipal da Ribeira Grande que vai permitir concluir o projeto de requalificação daquele espaço que alberga mais de uma dezena de comerciantes que exploram várias áreas de negócio.

Segundo explica nota da autarquia, em sintonia com os comerciantes, a fase final de requalificação do mercado municipal aguardou a entrada na chamada época baixa para minimizar qualquer impacto negativo que as obras poderiam ter nos negócios que ali se desenvolvem e que durante a época alta constituem uma importante fonte de rendimento.





Refira-se que esta fase contempla, a empreitada de cobertura do espaço, concluídas que estão as intervenções ao nível do piso, rede de águas e instalações elétricas.





“Queremos melhorar os níveis de conforto no mercado municipal para oferecer melhores condições aos comerciantes que já instalaram os seus negócios e atrair mais investimento de modo a que o mercado possa transformar-se num espaço de lazer para que todos os que o frequentam”, disse Alexandre Gaudêncio, citado em nota.





O presidente da Câmara da Ribeira Grande especificou ainda que que as intervenções propostas “centram-se ao nível da cobertura do mercado”, procurando oferecer maior conforto a vendedores e compradores principalmente nos dias de chuva e vento.





A remodelação, diz a nota, vai ao encontro da expetativa criada em redor do aparecimento de novas unidades hoteleiras na zona do Monte Verde, procurando ser um local de excelência no que de melhor a Ribeira Grande pode oferecer.