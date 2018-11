"Câmara aprova venda do Azores Parque" é a manchete deste sábado do Açoriano Oriental

Nesta edição o destaque fotográfico é acompanhado do título "Cáritas com projeto de formação no novo centro para os sem-abrigo".



São ainda destaque: "Ordem dos Advogados critica prazo para nova prisão" e "População açoriana está a diminuir desde 2013".



No desporto, os títulos de Primeira Página são: "Rashid pode falhar receção ao Benfica devido à Taça Asiática" e "Expulsão de Valtinha punida com repreensão escrita"