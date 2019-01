Câmara adquire nova viatura para limpeza dos areais com sistema de desinfeção

A aquisição da nova viatura – um investimento de 140 mil euros -, vem ao encontro da grande preocupação do Município presidido por José Manuel Bolieiro relativamente à limpeza das zonas balneares que, anualmente, têm vindo a receber um dos mais importantes galardões da qualidade: a Bandeira Azul da Europa.

Por outro lado, com o incremento do turismo, a Câmara Municipal defende a necessidade de haver uma maior intervenção no que respeita à limpeza das zonas balneares do concelho.

A nova viatura é autónoma, não necessitando, por isso, de reboque e tem um maior espaço de manobra para trabalhar. Ou seja, procede à limpeza dos areais até junto da linha de água.





Aberto procedimento para serviço de vigilância nas zonas balneares

Entretanto, ainda de acordo com nota, a Câmara Municipal de Ponta Delgada acaba de abrir o procedimento concursivo para a adjudicação, por três anos, do serviço de vigilância e assistência a banhistas para as zonas balneares de responsabilidade municipal.

Pretende-se uniformizar as datas e horários de funcionamento da vigilância e assistência para todas as zonas balneares do concelho, prolongando o horário em mais meia hora. Ou seja, passa das 18h30 para as 19 horas.

A partir de 20 de abril e até 1 de junho, manter-se-á a presença dos vigilantes na praia das Milícias e nos Poços de São Vicente Ferreira/Capelas.



Quanto à época balnear propriamente dita, em todas as zonas balneares do concelho de Ponta Delgada, a vigilância e assistência a banhistas estará em pleno entre as 09h30 e as 19 horas.