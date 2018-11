Câmara adjudica empreitada de repavimentação da Rua das Azáleas e da Rua do Lírio na Relva

A Câmara Municipal de Ponta Delgada adjudicou, à firma “Albano Vieira, S.A.”, pelo valor global de 291.730 euros e com um prazo de execução de 180 dias, a empreitada de repavimentação da Rua das Azáleas e da Rua do Lírio, na freguesia da Relva. A obra deverá estar concluída no início de 2019.