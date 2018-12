Camané dedica noite de fado no Teatro a José Pracana

Esta noite, Camané quer partilhar o palco do Teatro Micaelense com a memória do guitarrista açoriano José Pracana, falecido há quase dois anos. O fadista traz “os temas mais significativos” da sua carreira, “incluindo o último disco, em que cantei os temas de Marceneiro”, revelou, explicando que também José Pracana “sempre divulgou a música de Marceneiro” e, como tal, e porque José Pracana “é uma grande referência do fado para todos nós” e “ uma pessoa de quem eu gostava imenso”, será lembrado no espetáculo desta noite.





