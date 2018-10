CALRE participa na Semana Europeia das Regiões e Cidades

A Conferência das Assembleias Legislativas Regionais Europeias (CALRE) está presente, pela primeira vez, como parceiro oficial, na Semana Europeia das Regiões e Cidades, que está a decorrer em Bruxelas, com o workshop “Regional Legislative Parliaments: what role in EU’s Cohesion Policy beyond 2020?”

O workshop decorre amanhã (terça-feira) e visa, de acordo com nota de imprensa, realçar o papel dos parlamentos regionais com poderes legislativos na implementação das políticas da União Europeia, em particular da Política de Coesão, pretendendo ser um importante contributo para a reflexão que tem sido preconizada ao longo do ano sobre o futuro da CALRE.





Para além das presenças da presidente da CALRE e da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Ana Luís, e do presidente do Comité das Regiões Europeu, Karl-Heinz Lambertz, a sessão de abertura, do workshop contará com a participação de Mercedes Bresso, deputada ao Parlamento Europeu e antiga presidente do Comité das Regiões Europeu, Juan Pablo Durán, presidente do Parlamento de Andaluzia e vice-presidente da CALRE, e Roberto Ciambetti, presidente do Conselho Regional de Veneto e coordenador do Grupo de Trabalho da CALRE sobre Política de Coesão. Terá como moderador Rodrigo Oliveira, antigo membro do Governo Regional dos Açores responsável pelos assuntos europeus e cooperação externa e, também, antigo membro do Comité das Regiões Europeu.





Refira-se que a Semana Europeia das Regiões e Cidades, foi criada em 2003, está já na sua 16.ª edição e é promovida pelo Comité das Regiões Europeu e pela Direção-Geral da Política Regional e Urbana da Comissão Europeia.





Este ano, e sob o lema "Para uma política de coesão da UE forte para além de 2020", conta com mais de 150 sessões, durante quatro dias, destinadas a cerca de 6000 participantes.