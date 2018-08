Caloura recebe atividades náuticas este fim de semana

Desta forma, no porto da Caloura, esta sexta-feira, haverá passeios gratuitos pela orla costeira, promovido pela junta de freguesia de Água de Pau.





Já na manhã de sábado decorrerá o primeiro Lagoa Azores SupDay, no porto da Caloura, onde os banhistas e participantes inscritos terão, desta feita, a oportunidade de percorrer parte da orla costeira da Lagoa.





Igualmente, nessa manhã, decorrerá atividades de canoagem, culminando, no período da tarde, com a Super Sea Blob e passeios gratuitos de bóia/sofá.





No domingo, no período da manhã, decorrerá a atividades de canoagem e SUP (Stand Up Paddle) e, no período da tarde, a Fisga Humana, que contribuirá para proporcionar momentos divertidos aos participantes.