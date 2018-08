Caloura foi palco de atividades náuticas

Na ocasião, Ricardo Martins Mota, Vice-presidente da Câmara Municipal e responsável pela área do desporto, manifestou-se, satisfeito pela realização desta iniciativa “que se enquadra na estratégia de desenvolvimento desportivo e também na dinamização das zonas balneares do concelho, indo ao encontro da proposta vencedora do Orçamento Participativo Jovem 2018, numa dinâmica que tem feito do desporto uma referência na Lagoa, num claro objetivo de inclusão e saudáveis estilos ativos de vida", disse, citado em nota de imprensa, acrescentando que "a Lagoa tem, assim, assumido como um concelho dinâmico, com forte aposta no desporto, com particular destaque, nesta altura do ano, para as atividades de mar e montanha, alavancadas nos seus clubes e entidades parceiras e rentabilizando, de forma estruturada, o que de melhor a natureza tem para oferecer".





Foram várias as atividades promovidas. Desta forma, no sábado, teve lugar o Lagoa Azores SUP Day onde se registou a participação de 40 pessoas. Já no Sea Blob, que se concretizou de tardem, contou com a adesão de cerca de 85 participantes. Já no domingo, decorreram atividades com o SUP e canoagem, com uma afluência de 40 pessoas. No âmbito da diversão, foi possível assistir à animação de participantes na Fisga Humana.





No âmbito desta iniciativa desportiva, decorreu ainda uma ação de sensibilização “Praia segura 2018 – A prevenção começa em ti”, realizada pela ANSA (Associação de Nadadores Salvadores dos Açores), dedicada a todos os veraneantes da zona balnear onde foram realizadas demonstrações de salvamento aquático e socorro em terra.