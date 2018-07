Caloura Blues quer ser um “elemento diferenciador” nos festivais dos Açores

Pedro Fragoso, da Nine Media, produtor do evento, organizado pela Câmara Municipal de Lagoa, declarou à agência Lusa que o festival decorre num ambiente “intimista onde se vai proporcionar aos amantes de blues uma experiência única” num “espaço paradisíaco” como a Baixa D' Areia, na ilha de São Miguel, nos Açores.

A Caloura, que começou por ser uma zona piscatória, é hoje um ponto de interesse turístico na ilha de São Miguel, um espaço ambientalmente sustentável, com uma zona balnear possuidora de vários areais e piscinas naturais.

A produtora do evento pretende potenciar o espaço ambiental onde decorrerá o festival para oferecer ao seu público-alvo novas experiências nesta área, aproveitando a paisagem, mas também a gastronomia local.

O produtor destaca do cartaz a banda Budda Power Blues & Maria João, considerada pela crítica com o “uma das melhores nacionais de blues” e que vão apresentar o seu álbum, “Blues Experience”, nos Açores.

A banda estará em palco no segundo dia do festival, a par da Delta Blues Riders, composta por alguns dos “mais experientes músicos de blues” de Portugal e que já acompanharam grandes nomes internacionais, sendo constituída na voz, piano, guitarra, dobro e harmónica por Paulo Veloso, na guitarra por Jorge Loura, no baixo por Ricardo Melo e na bateria por Miguel Pardal.

Pedro Fragoso refere que na primeira noite do festival irão estar em palco Midnight Club Blues Band e Minnemann Blues Band, tendo começado a primeira banda a atuar há seis anos, com Paulo Moura como fundador, contando com cinco membros.

A banda lançou o seu último CD em 2014 e está atualmente a dedicar-se à produção de um novo.

Os Minnemann Blues Band, por seu turno, “reúnem características ímpares” em Portugal, com um “estilo bem personalizado de blues”, especialmente com 'boogie-woogie' e 'honky-tonk' no piano, o lado do 'rhythm'n blues' e toda a tradição do 'electric blues' pela guitarra de António Mão de Ferro, e por outro, o jazz e o funkye, do saxofone tenor de Rui Azul.

Também em palco, no terceiro dia, vai estar Vitor Bacalhau, terceiro classificado do European Blues Challenge, cantor e guitarrista de 25 anos que já conta com um EP e dois álbuns editados.

No mesmo dia surge a banda Safarah, um quinteto formado em 2017, que conta com a presença de dois músicos micaelenses, a guitarrista Eugénia Contente e o baixista Gabriel Salles Silva.

Os Safarah têm influências no universo do blues, soul e funk, mas não descuram "grandes momentos de improvisação".