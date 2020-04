Caixa Geral de Depósitos reserva um milhão de euros para responder à pandemia

Em comunicado, o banco explica que a iniciativa "Dar valor a quem Ajuda" prevê doações a diversos projetos de cariz social e a antecipação, já para este ano, da terceira edição dos Prémios Caixa Social, inicialmente prevista para 2021.

Estes prémios, com uma dotação global de 500.000 euros e que se destinam a projetos selecionados, terão um valor entre os 2.000 e os 20.000 euros e deverão ter como denominador comum o tema "Proteção das Pessoas", promovendo iniciativas desenvolvidas em três domínios específicos: cuidados de saúde, solidariedade e inclusão e promoção do emprego.

A CGD salienta que os prémios se destinam a apoiar as entidades do setor social empenhadas no combate, controlo, prevenção e resposta aos impactos sanitários, sociais, económicos e culturais da pandemia covid-19, encorajando atividades e projetos com foco na resposta aos cuidados de saúde, no suporte às necessidades básicas da população e inclusão social, bem como na manutenção de postos de trabalho viáveis e fomento à criação de novos empregos.

Para além da antecipação dos Prémios Caixa Social, a CGD tem vindo a associar-se a projetos de apoio à comunidade, destacando-se a doação de 100 ventiladores ao Sistema Nacional de Saúde através da Associação Portuguesa de Bancos, o contributo para o fundo criado pela Cruz Vermelha Portuguesa para financiamento de projetos do âmbito da saúde e de apoio humanitário, e o apoio financeiro à iniciativa SOS - Coronavírus da Associação Empresarial Portuguesa em articulação com a Ordem dos Médicos.

Ainda no âmbito das ações de combate aos efeitos da pandemia, foram abertas contas solidárias a favor de algumas destas instituições com o objetivo de viabilizar junto da comunidade a possibilidade de darem o seu contributo a estas causas.