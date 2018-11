Caixa Económica de Angra concluiu o processo de transformação em Sociedade Anónima

A Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo concluiu o processo de transformação em Sociedade Anónima, na passada semana, com a realização de Assembleia Extraordinária.

De acordo com comunicado, tal transformação em nada altera o modelo de funcionamento da instituição, “não obstante configurar a possibilidade de abertura de capital a outras entidades mas sempre com maioria de capital da sua entidade fundadora e titular, e decorre do novo regime jurídico das Caixas Económicas que classifica a CEMAH como Caixa Económica Bancária, equiparada a Banco e, como tal, devendo adotar idêntica configuração jurídico-societária”.





Refira-se que a instituição obteve um “Resultado Líquido de 2,6 milhões de euros, até ao final do terceiro trimestre do corrente ano, aumento de 166% face ao mesmo período do ano anterior, tendo o Produto Bancário registado uma evolução positiva de 29%”.





É de salientar o aumento da “carteira de depósitos de 5,2% face ao período homólogo, reflexo da confiança dos clientes, bem como o verificado na carteira de crédito que cresceu 11,2%”, explica o comunicado.





A CEMAH pretende continuar a posicionar-se como uma importante e sólida instituição financeira ao serviço da economia dos Açores e sempre com o objetivo de proteção dos seus depositantes, cumprimento do quadro regulatório vigente.