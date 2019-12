"Caiu a máscara ao Partido Socialista"

Em comunicado, a deputada recordou que “depois de vários anos a anunciar os benefícios e o impacto da certificação, o PS assume claramente que não foi feito tudo que era necessário para essa promoção, apesar de termos aprovado por unanimidade, no parlamento, uma proposta nesse sentido”.





O Plano e Orçamento aprovados para 2020, “continuam a não prever uma única obra, ou o lançamento da uma primeira pedra em ano de eleições. Nem sequer um único euro para a construção de um cais de cruzeiros no Porto da Praia, aliás o PS chumbou uma iniciativa do PSD para que se dê início aos procedimentos da obra”, referiu a deputada.





Mónica Seidi elencou igualmente “um extenso rol de faltas e falhas para com a ilha Terceira, como a operação Madrid-Terceira, a aposta do executivo para combater a taxa de sazonalidade, que nem vê-la. Ou a visível falta de uma estratégia concisa para melhores transportes aéreos e marítimos, numa promoção mais eficaz do destino Terceira, junto dos mercados internacionais, e focada no turismo de natureza, cultura e eventos”.





“A Zona Económica Exclusiva, o Plano Junker, o PREIT, o Azores Business Centre, o Terminal de Transhipment, o Hub logístico, são alguns exemplos de publicidade enganosa feita pelos socialistas aos terceirenses antes das eleições, durante o período de campanha e no tempo que já leva a atual legislatura”, acrescenta a parlamentar.





Mónica Seidi conclui, recordando que, no setor da saúde “não temos a radioterapia, há equipamentos comprados e não utilizados no Hospital da Terceira, 12 mil utentes sem médico de família no concelho de Angra e freguesias ainda em núcleos de saúde familiar”.