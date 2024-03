CAGPD conquista a Taça de Portugal em Coimbra

O Clube de Actividades Gímnicas de Ponta Delgada (CAGPD) voltou a conquistar, no último domingo, a Taça de Portugal em 1ªDivisão/Elite de Ginástica Aeróbica, prova organizada pela Federação de Ginástica de Portugal.



A prova, que decorreu no Pavilhão Multidesportos Dr. Mário Mexia, em Coimbra, contou com a participação de 11 clubes e o CAGPD, pela 18.ª vez consecutiva, arrecadou o troféu, ficando na segunda posição a equipa da União Recreativa do Dafundo, enquanto no terceiro lugar classificou-se outra equipa do CAGPD.



Desde 2007 que os ginastas micaelenses conquistam a Taça de Portugal de Ginástica Aeróbica para os Açores.

Nas primeiras três edições o troféu foi ganho pelo Ginásio Corpore, enquanto as últimas 15 já foram conquistadas pelo CAGPD.



Em nota de imprensa, o CAGPD agradece o apoio prestado pelo Grupo Bensaude às estadias dos atletas.