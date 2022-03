CAGPD conquista 12 medalhas em França

No escalão juvenil, destaque para Matilde Cymbron que alcançou o primeiro lugar em quatro categorias: individual feminino (entre 34 ginastas de oito países), par misto, trio e grupo com os ginastas Manuel Resendes, Júlia Alves, Sofia Amaral, Miriam Moutinho e Camila Pires.

No escalão júnior, entre 24 ginastas de sete países, Leonor Januário conseguiu o primeiro lugar com 18,600 pontos. O pódio foi dividido com a Alemanha (17,250 pontos) e Áustria (17,170 pontos). Neste escalão, os ginastas Tiago Pinheiro, Letícia Oliveira e Neuza Rocha alcançam ainda ouro em individual masculino e par misto, com prata para a categoria trio.

No escalão sénior, Rui Cansado classificou-se em primeiro e obteve a nota mais elevada de toda a competição, dividindo o pódio com a Suíça e o México (Ivan Veloz, campeão Mundial de 2014).



De realçar ainda a ginasta Cláudia Pinheiro, única portuguesa a conseguir entrar na final entre 21 ginastas de sete países. Nesta categoria, o pódio foi para Eslováquia e Áustria, ficando o bronze para a ginasta açoriana.

Rui Cansado alcançou ainda mais dois primeiros lugares nas categorias Par Misto e Grupo em parceria com os ginastas Tânia Almeida, Diana Diogo, Francisca Sucena e Luís Rosas (URD e All4Gym).