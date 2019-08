Cadetes da Escola Naval prestam homenagem em Ponta Delgada

Realizar-se sexta-feira, dia 9 de agosto pelas 9h30, uma cerimónia militar e deposição de uma coroa de flores pelos Cadetes do primeiro ano da Escola Naval, em honra aos Marinheiros mortos em combate e de todos aqueles entretanto falecidos, no Monumento aos Marinheiros Mortos na Primeira Grande Guerra, junto à Muralha do Forte de São Brás, em Ponta Delgada.