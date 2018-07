Cadáver encontrado no porto de Ponta Delgada

O corpo de um homem deu à costa "na zona mais interior" do porto de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.



O capitão do porto de Ponta Delgada acrescentou que "esta manhã a Polícia Marítima retirou um corpo já cadáver, do sexo masculino", não avançando, no entanto, para já com a identidade da vítima.

Cruz Martins disse que "o alerta foi dado por um popular, estando a Polícia Marítima a desenvolver todos os procedimentos legais que uma situação desta natureza envolve, nomeadamente o contacto com o Ministério Público".

O cadáver está a ser examinado pelas autoridades e delegado de saúde, será depois encaminhado para o Gabinete de Medicina Legal de Ponta Delgada.