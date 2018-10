C.A.S.A aumenta número de Bolsas a universitários

Com mais uma bolsa atribuída em relação aos anos anteriores, segundo Marco Sousa, presidente da direção, enaltece o aumento do número de Bolsas de Estudo a atribuir, “uma vez que a procura também tem crescido e o nosso papel social tem que acompanhar, na medida do possível, esta demanda”, disse citado em nota de imprensa.





De facto, o C.A.S.A registou um aumento no número de candidaturas submetidas, em cerca de trinta por cento, assim como uma maior diversidade do local de origem dos candidatos que, neste ano de 2018, são provenientes de oito freguesias do concelho da Ribeira Grande.





À semelhança dos anos anteriores, explica a direção, cada Bolsa de Estudos atribuída tem o valor de 2 mil euros e visa, “apoiar todos os que querem investir no seu futuro e vêem na formação superior um caminho de otimização das suas competências”.





O presidente da direção acrescenta que “no âmbito da nossa responsabilidade social e honrando a memória dos nossos beneméritos Fundadores e Benfeitores, o C.A.S.A tem que retribuir à comunidade e, neste momento, para além dos cerca de 300 beneficiários que temos todos os dias nas nossas instalações, a valorização de outros jovens será sempre uma das melhores opções para fazer isto”.





Dos quinze candidatos aceites no processo de atribuição, apenas quatro são alunos do primeiro ano, contabilizando-se quase todos os restantes como recandidatos a esta Bolsa. A larga maioria dos concorrentes estuda na Universidade dos Açores e o curso que lidera neste processo é o Ciclo Básico de Medicina.





No próximo mês serão divulgados os nomes dos três bolseiros que, por mais um ano, contarão com o apoio do C.A.S.A.