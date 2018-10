Buscas pelos dois pescadores desaparecidos nos Açores retomadas esta manhã

As operações de busca pelos dois pescadores que estão desaparecidos desde a noite de segunda-feira ao largo da ilha de São Jorge, foram retomadas esta manhã.

De acordo com o capitão do porto da Horta, Rafael da Silva, em declarações à agência Lusa, as buscas foram suspensas na terça-feira, "sem que tenham sido encontrados, para já, os dois náufragos desaparecidos quando se encontravam a pescar numa embarcação registada na ilha Terceira", que se incendiou perto de São Jorge.

"Apesar da maioria dos meios ter desmobilizado, continua no local o navio-patrulha oceânico Figueira da Foz", adiantou Rafael da Silva, acrescentando que os meios aéreos e as embarcações de apoio que têm estado no local voltam ao teatro de operações às 07h:30 de quarta-feira.

A embarcação de pesca levava a bordo três homens, um dos quais conseguiu nadar até à costa da ilha de São Jorge e dar o alerta às autoridades, que até ao momento não encontraram nem os pescadores desaparecidos, nem o barco onde seguiam.

Nas buscas têm estado empenhados uma aeronave da Força Aérea, um navio da Marinha Portuguesa, uma embarcação da Polícia Marítima da Horta, um barco da Estação Salva-vidas da Horta e um outro dos Bombeiros Voluntários da Calheta, além de várias embarcações de pesca das ilhas Terceira e de São Jorge, que estiveram a colaborar nas operações.