Buscas em Lisboa envolvem suspeitas de corrupção e recebimento indevido de vantagem

Fontes da EMEL – Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa e da Assembleia Municipal confirmaram hoje de manhã à Lusa que as sedes das duas entidades estavam a ser alvo de buscas, remetendo mais informações para a PJ.

Entretanto, a polícia referiu, em comunicado, que executou 11 mandados de busca não domiciliária para recolher “prova relacionada com as práticas criminosas sob investigação”, no âmbito de um inquérito dirigido pela 1.ª Secção do Departamento de Investigação e Ação Penal Regional de Lisboa.

“Em causa estão suspeitas da prática dos crimes de recebimento indevido de vantagem, corrupção e participação económica em negócio”, indicou, acrescentando que a investigação incide sobre a celebração de contratos de consultoria entre empresas municipais de Lisboa, as juntas de freguesia de Santa Maria Maior, Misericórdia e São Vicente, e empresas privadas.

“As investigações prosseguem”, afirmou ainda a PJ.

A execução dos mandados foi realizada através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, com o apoio da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática, e acompanhada por um juiz de instrução criminal, bem como por magistrados do Ministério Público.

Contactado pela Lusa, o presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Miguel Coelho, disse que esta manhã estiveram na autarquia inspetores da Polícia Judiciária.

“O que confirmo é que hoje esteve lá uma equipa de investigadores da PJ, que pediu documentação específica, a qual foi facultada”, precisou.

O autarca remeteu para mais tarde explicações sobre o assunto através de comunicado.

A Lusa tentou contactar a presidente da Junta de Freguesia de São Vicente, Natalina Moura, mas sem sucesso, enquanto a assessoria da Junta da Misericórdia remeteu para mais tarde uma reação.