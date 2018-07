"Burlões da 'Clínica Espiritual' condenados a penas de prisão" é a manchete do Açoriano Oriental

A condenação pelo Tribunal de Ponta Delgada dos dois responsáveis da 'Clínica Espiritual' a penas de prisão efetiva por crimes de burla está em destaque no Açoriano Oriental de sexta-feira, 13 de julho de 2018.

O destaque fotográfico do jornal vai para o desporto e para a vitória do Santa Clara no primeiro jogo de ensaio da pré-época.



"Metade das turmas ainda sem avaliação" e a posição da Câmara do Comércio e Indústria dos Açores (CCIA) a defender que a SATA devia ter duas administrações distintas para a Azores Airlines e para a Air Açores são outros destaques do jornal.