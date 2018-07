As mais lidas

Nesta edição o destaque fotográfico é "Hastear a bandeira dos Açores a mais de 5 mil metros de altitude". No desporto, a primeira página traz: "Liga Feminina deixa de ter jornadas duplas nos Açores" e "Milton Resendes e o título sonhado de campeão".

"Região com “longo percurso” na eficácia energética" e “'Largada de livros' assinala Dia Mundial das Bibliotecas" são outras histórias de primeira página.

"Burlões da Clínica Espiritual começam a ser julgados" é a manchete da edição desta segunda-feira do Açoriano Oriental.

