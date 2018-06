BTL deve aumentar de três para quatro pavilhões em 2019

A edição de 2019 da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) deverá ocupar quatro pavilhões e protagonizar o regresso de países “fora da Europa”, antecipou hoje a diretora do evento, Fátima Vila Maior.

“Estamos a trabalhar em passar de três pavilhões para quatro”, disse a responsável aos jornalistas, à margem da cerimónia de entrega dos prémios de melhores ‘stands’ da BTL 2018.

“Alguns países estão a equacionar voltar à BTL”, acrescentou ainda a diretora de Feiras da FIL e responsável pela BTL, escusando-se a revelar quais, mas avançando serem de “fora da Europa”.

Fátima Vila Maior notou a diferença entre “olhar para um país em crise” e “olhar para um país que está a sair da crise”, reportando-se às decisões das entidades quanto às escolhas para fazer as suas promoções.

E, com Portugal a crescer economicamente, “novos países estão-se a aproximar da BTL”, que em 2019 deverá ser “uma BTL fantástica”, antecipou.

Além de recordar a lista de espera para participar na edição passada, a responsável afirmou o desejo de mais entidades em se associarem: “não só hotelaria, mas também na área dos agentes de viagens, das câmaras municipais, que foi a área que mais cresceu dentro da BTL”.

A comercialização dos espaços está “agora a começar” e o objetivo é ter “cada vez mais ‘players’”.

“Os espaços para nós são, obviamente, importantes, mas a maior importância é ter cada vez mais ‘players’ de mercado: hotéis, agentes de Turismo, animação cultural. A parte cultural também é muito importante e queremos reforçar e aumentar a BTL Lab, que são os novos formatos de Turismo”.

A edição de 2019 decorrerá entre 13 e 17 de março, na Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações.

Presente na entrega de prémios, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, referiu que o aumento da dimensão e do interesse na BTL “demonstra bem a dinâmica do Turismo em Portugal e a grande capacidade de ser um exemplo em termos de crescimento”.

A BTL promove também o Turismo interno, ao ser “uma mostra do território, nomeadamente para vendas antecipadas de viagens” e, com mais espaço, pode ser “mostrada mais diversidade” do país, disse.