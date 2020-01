Bruxelas recebe hoje e na quarta-feira conferência europeia sobre o espaço

O ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, Manuel Heitor, irá intervir no painel dedicado à cooperação espacial entre Europa e África e na quarta-feira na sessão de abertura do último dia da conferência.

A presidente da agência espacial portuguesa Portugal Space, Chiara Manfletti, participará hoje num debate sobre o espaço e o Pacto Ecológico Europeu, um pacote de medidas proposto pela Comissão Europeia para preservar o ambiente na Europa.

Além da relação entre o espaço e o ambiente, a conferência abordará a ligação entre o espaço e a defesa e o espaço e a segurança, a investigação e inovação, a inteligência artificial, a tecnologia quântica e as novas oportunidades económicas e comerciais da exploração robótica e humana do espaço.

A 12.ª Conferência Espacial Europeia - Nova Década, Ambições Globais: Crescimento, Clima, Segurança e Defesa é uma iniciativa organizada pela empresa Business Bridge Europe, em colaboração com a Comissão e o Parlamento europeus, a Agência Espacial Europeia (ESA) e a Eurospace (associação da indústria espacial europeia).

A lista de oradores inclui os vice-primeiros-ministros belga, David Clarinval, e luxemburguês, Etienne Schneider, os comissários europeus do Mercado Interno, Thierry Breton, e das Parcerias Internacionais, Jutta Urpilainen, eurodeputados, o diretor-geral da ESA, Johann-Dietrich Worner, e dirigentes de empresas aeroespaciais europeias e do Banco Europeu de Investimento.