Bruxelas quer garantir coordenação no levantamento de restrições pelos 27

Na conferência de imprensa diária de hoje do executivo comunitário, o porta-voz Eric Mamer anunciou que a reunião semanal do colégio da Comissão, na quarta-feira, será consagrada a um debate de orientação sobre o plano de recuperação económica da Europa no pós-crise, mas também ao “roteiro para a saída” das medidas de confinamento na Europa, numa altura em que alguns Estados-membros já deram conta da sua intenção de começar em breve a levantá-las, face aos dados que apontam para um abrandamento da propagação do novo coronavírus nos respetivos países.

A presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, que coordena as estratégias de levantamento das restrições no espaço europeu, deslocar-se-á à sala de imprensa do executivo comunitário depois da reunião do colégio para apresentar então as orientações de Bruxelas aos Estados-membros, indicou o porta-voz, que considerou ser este o momento adequado para o fazer. “A Comissão vai adotar amanhã [quarta-feira] orientações, a sua visão de como os Estados-membros devem, de forma coordenada, implementar no momento oportuno as medidas para sair deste período de confinamento e, de maneira geral, outras medidas adotadas neste contexto. Pensamos efetivamente que é importante emitir estas propostas agora, visto que alguns Estados-membros começam já a anunciar os primeiros passos nessa direção nas próximas semanas, e parece-nos muito importante que tal possa ser feito de maneira coordenada”, declarou. Questionado sobre se Áustria e Dinamarca, os dois países que já anunciaram para breve o gradual levantamento das restrições impostas para travar a propagação do novo coronavírus, notificaram Bruxelas das suas intenções, Eric Mamer confirmou que sim, e apontou que Viena e Copenhaga “informaram não só a Comissão, como todos os outros Estados-membros”, o que considerou “um bom primeiro passo” na coordenação entre os 27 que o executivo comunitário deseja assegurar. Sobre estes dois casos concretos, o porta-voz afirmou que a Comissão ainda não tem uma noção geral de como Áustria e Dinamarca tencionam levar a cabo os respeitos ‘roteiros para a saída’ – a expressão utilizada pela Comissão para o levantamento das restrições é, em inglês, ‘roadmap for exit’ -, mas disse entender que “estas estratégias serão muito graduais e serão implementadas passo a passo, o que é um elemento importante” que, notou, “será certamente sublinhado” por Von der Leyen na quarta-feira. “Vamos trabalhar com todos os Estados-membros para assegurar que essa estratégia é implementada de forma coordenada, coerente e global”, disse.