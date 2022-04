Bruxelas processa Portugal por falta de garantia de direitos em processos penais

Com o envio da carta de notificação, no âmbito do pacote mensal de processos de infração, Bruxelas quer esclarecimentos sobre a aplicação em Portugal da diretiva UE 2012/13.

A diretiva em causa garante que as pessoas que enfrentam processos penais na UE sejam prontamente informadas dos seus direitos em processos penais, incluindo acusações, acesso a advogado ou aconselhamento jurídico gratuito, segundo um comunicado.

Lisboa tem dois meses para dar conta a Bruxelas da correta transposição da legislação, sob pena de a Comissão avançar para a segunda fase do processo de infração, com o envio de um parecer fundamentado.