Bruxelas mantém meta de acordo UE-Mercosul este ano apesar de oposição do novo líder argentino

“Continuamos a trabalhar no sentido de cumprir o prazo estabelecido para que este acordo seja concluído antes do final do ano, continua a ser esse o caso”, declarou o porta-voz do executivo comunitário para a pasta do Comércio, Olof Gill.

Em declarações à imprensa, em Bruxelas, um dia após Javier Milei ter vencido as eleições presidenciais da Argentina, o porta-voz comunitário disse “tomar nota dos resultados eleitorais”.

“O que posso dizer é que as negociações [sobre o acordo UE-Mercosul] estão em curso e estão a ser extremamente construtivas e concentradas, tendo sido realizadas três reuniões entre os principais negociadores em outubro e na semana passada”, adiantou Olof Gill.

Javier Milei, candidato ultraliberal, venceu o peronista Sergio Massa na segunda volta das presidenciais que decorreram no domingo na Argentina.

Milei tem vindo a defender posições polémicas, como a retirada da Argentina do Mercosul, tendo mesmo classificado este bloco como uma “união aduaneira de má qualidade, que cria distorções comerciais e prejudica os membros”.

Ao mesmo tempo, tem criticado o acordo comercial deste bloco com a UE, que descreve como desfavorável.

A UE e Mercosul têm mantido um contacto regular, no sentido de conseguirem concluir as negociações nomeadamente em questões como os compromissos ambientais, após um primeiro aval em 2019, que não teve seguimento.

As discussões evoluíram bastante nos últimos dois meses levando à expectativa de ambos os blocos em concluir o acordo na cimeira dos presidentes do Mercosul, marcada para 07 de dezembro, no Rio de Janeiro.

O próximo Presidente argentino, que sucederá ao peronista Alberto Fernández (2019-2023), governará a partir de 10 de dezembro para o período 2023-2027.

O acordo UE-Mercosul abrange os 27 Estados-membros da UE mais Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, o equivalente a 25% da economia global e 780 milhões de pessoas, quase 10% da população mundial.

Milei é próximo de Jair Bolsonaro, antecessor do atual chefe de Estado brasileiro, Lula da Silva, além de admirador declarado do ex-Presidente norte-americano Donald Trump.

Define-se como um "anarco-capitalista", uma forma extrema de liberalismo defensora de uma sociedade capitalista sem Estado.