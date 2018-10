Bruxelas lança consulta para limitar gorduras 'trans' na alimentação

As mais lidas

Durante o processo, o óleo é endurecido, o que melhora o seu apelo comercial, melhorando o perfil sensorial e textura, e aumentando a vida útil e tolerância ao aquecimento repetido do produto.

As gorduras ‘trans' produzidas industrialmente formam-se quando óleos e gorduras são modificados através do uso de técnicas de processamento industrial.

As gorduras ‘trans' são um tipo de ácidos gordos insaturados que podem ser classificadas como ocorrendo naturalmente ou produzidas industrialmente.

