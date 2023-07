Bruxelas destina 14 ME para melhorar condições em Lampedusa

Em comunicado, o executivo comunitário justifica o apoio financeiro “tendo em conta o aumento do número de chegadas por via marítima registado em Itália em 2023 e as situações de sobrelotação particularmente frequentes no ‘hotspot’ [designação utilizada para os campo de processamento e de acolhimento de migrantes e refugiados] de Lampedusa”, que no último domingo albergava 2.200 pessoas, quando a sua capacidade é para apenas 400.

A Comissão Europeia precisa que este apoio financeiro de 14 milhões de euros “será concedido à Organização Internacional para as Migrações (OIM), que trabalhará em estreita coordenação com as autoridades italianas e a Agência da União Europeia (UE) para o Asilo.”

“Será dada prioridade aos migrantes vulneráveis, em especial aos menores não acompanhados, às mulheres grávidas, às mulheres sozinhas com filhos pequenos e às pessoas com deficiência. Sempre que necessário, serão fornecidas aos beneficiários necessidades básicas, como vestuário, alimentos e assistência médica primária, bem como alojamento temporário”, aponta o executivo comunitário, acrescentando que o apoio também se destina a garantir “transferências seguras de Lampedusa para outras instalações de acolhimento em Itália”.

Mais próxima da costa africana do que da própria Sicília, à qual pertence administrativamente, Lampedusa, uma pequena ilha de 20 quilómetros quadrados com cerca de seis mil habitantes, é o ponto mais a sul de Itália, tendo-se tornado um dos principais pontos de entrada na Europa de migrantes irregulares, na sua maioria subsaarianos, que atravessam o Mediterrâneo em embarcações precárias operadas por redes de traficantes desde a Líbia e Tunísia.

De acordo com o último relatório da Frontex, a agência europeia de controlo das fronteiras e da guarda costeira, estima-se que as chegadas ao Mediterrâneo central, considerada atualmente a rota migratória mais perigosa do mundo, tenham aumentado 140% nos últimos seis meses e 85% só em junho.

De acordo com os últimos dados de 14 de julho fornecidos pelo Ministério do Interior italiano, no corrente ano 75.065 migrantes chegaram às costas do país, enquanto no mesmo período em 2022, foram registados 31.920.