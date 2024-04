Bruxelas consulta Estados-membros sobre prolongar auxílios estatais à agricultura

Em comunicado, o executivo comunitário considerou que a invasão russa da Ucrânia criou incertezas económicas que persistem, nomeadamente quebras nas cadeias de abastecimento e distribuição e um aumento excecionalmente grande e inesperado dos preços, nomeadamente do gás e eletricidade.

As consequências do conflito no território ucraniano permeabilizaram-se para a agricultura, por isso, a Comissão Europeia quer saber a opinião dos Estados-membros sobre a prorrogação da possibilidade de os países continuarem a apoiar o setor.

Até 30 de junho deste ano os Estados-membros podem fazê-lo, mas o executivo de Ursula von der Leyen revelou que alguns países consideraram que persistem os problemas no setor desencadeados pela invasão russa.

Por isso, a Comissão enviou uma proposta de prorrogação do Quadro Temporário de Crise e Transição para que seja avaliado pelos 27, no que diz respeito ao setor agrícola.