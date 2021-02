Bruxelas aprova programa de ajudas de Estado 'Apoiar.PT Açores’

premium

Mário Fortuna, presidente da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada e porta-voz da Parceria que reúne empresários, agricultores, industriais da construção civil e uma central sindical, explica as propostas do Manifesto 2021 e salienta a necessidade de desonerar, neste momento, as empresas e as famílias, para não cometer os erros do programa da ‘troika’