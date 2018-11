Bruno Nogueira regressa ao 'stand-up' dez anos depois

O ator Bruno Nogueira regressa ao 'stand-up comedy', e à escrita de sinopses, com o espetáculo “Depois do Medo”, que se estreia a 29 de novembro, no Teatro das Figuras, em Faro. Bruno Nogueira vai estar na ilha Terceira e em São Miguel, no mês de janeiro de 2019.

Neste seu novo espectáculo, de acordo com o comunicado da Força de Produção, "Bruno Nogueira aborda questões que só incomodam pessoas que têm demasiado tempo livre, como as que comem de boca aberta".

Nos dias 01 e 02 de dezembro, o espetáculo estará em cena no Teatro Aveirense, em Aveiro, no dia 07 no Centro de Artes e Espetáculos, em Guimarães, a 05 de janeiro, em Lamego, no Teatro Ribeiro Conceição e, a 11 de janeiro, na Praia da Vitória, ilha Terceira, subindo ao palco do auditório do Ramo Grande, um dia antes de se apresentar no palco do Teatro Micaelense, em Ponta Delgada.

Seguir-se-ão o Teatro Académico Gil Vicente, em Coimbra (18 de janeiro), Cineteatro Torres Vedras (19), José Lúcio da Silva, em Leiria (24), e o Centro de Artes e Espetáculos, em Portalegre (26 de janeiro).

Em fevereiro, é a vez de Mangualde, Seia, Évora, Matosinhos. Em março, Lagos, Santarém, Barreiro, Santa Maria da Feira, Vila Real, Figueira da Foz, Braga, Viseu. A digressão termina a 01 de abril, em Lisboa.