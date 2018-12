Bruno Nogueira marca presença na Praia da Vitória

O Auditório do Ramo Grande será palco do espetáculo do Bruno Nogueira "Depois do Medo", agendado para o dia 11 de janeiro, pelass 21h30 . Este evento marca o regresso do humorista ao stand up e à escrita de sinopses na terceira pessoa do singular.



Segundo a entidade Força de Produção, produtora do evento, o espetáculo “aborda questões que só incomodam pessoas que têm demasiado tempo livre”, classificando a apresentação humorística do próprio como “um encantador processo mental”.



Os bilhetes para o espetáculo de Bruno Nogueira estão disponíveis já a partir desta segunda-feira, dia 3 de dezembro, na Academia de Juventude e das Artes, no horário entre as 10 horas e as 12 horas e as 14 horas e as 17 horas, e na bilheteira do ARG nos dias dos eventos lá programados (sessões de cinema ou espetáculos). O acesso aos mesmos pode ainda ser efetuado online, através da ticketline.sapo.pt.



Recorde-se que Bruno Nogueira iniciou a sua carreira na SIC Radical, com a apresentação do programa “Curto-Circuito”, durante quatro anos. Porém, foi através do stand up comedy que se tornou conhecido, nomeadamente em programas como “Levanta-te e Ri”, “Manobras de Diversão” ou “HermanSIC”. Participou ainda em “Sorte Nula”, longa-metragem de Fernando Fragata e foi o apresentador de “O Pior Condutor de Sempre”.





O espetáculo “Depois do Medo", organizado pela autarquia praiense e pela Cooperativa Praia Cultural, tem o apoio da TSF Rádio Notícias.