Bruno Mars atua este domingo no Parque da Bela Vista esgotado desde abril

O norte-americano Bruno Mars é o grande cabeça de cartaz para o segundo dia do primeiro fim de semana do festival Rock in Rio (RiR) Lisboa, cujos bilhetes estão esgotados desde abril passado.

O artista de “Uptown Funk”, nascido há 32 anos no Havai, será o último a subir hoje ao Palco Mundo, pelas 23:00.

Antes, será a estreia absoluta em Portugal da também norte-americana Demi Lovato, que ocupará esse mesmo palco por volta das 21:15.

Mas, as estreias de hoje não ficam por Lovato e, ao final da tarde, o Palco Mundo irá receber a cantora brasileira Anitta, que atua pela primeira vez no RiR em Lisboa e na Europa.

A abrir o principal palco do RiR em Lisboa, às 18:00, vai estar o português Agir.

No sábado estiveram 71 mil pessoas no recinto do Parque da Bela Vista para ver, entre outros nomes, os britânicos Muse e Bastille e o português Diogo Piçarra.

A oitava edição do RiR em Lisboa regressa nos dias 29 e 30 com um cartaz composto por nomes como Xutos & Pontapés, The Chemical Brothers, The Killers, Ivete Sangalo, Jessie J e Katy Perry.

O Rock in Rio Lisboa acontece em Portugal a cada dois anos, desde 2004, no Parque da Bela Vista, um recinto ao ar livre, relvado e arborizado, com capacidade para cerca de 90 mil pessoas.

A organização apela aos espetadores para que usem os transportes públicos.