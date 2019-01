Bruno Lage estreia-se no comando técnico do Benfica na receção ao Rio Ave

Bruno Lage estreia-se este domingo no comando técnico do Benfica, na receção ao Rio Ave, que também terá um novo treinador no banco de suplentes, Daniel Ramos, em jogo da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O Benfica, que anunciou na quinta-feira a rescisão do contrato com o treinador Rui Vitória e a sua substituição por Bruno Lage, a título provisório, procura reduzir o atraso para os rivais na luta pelo título nacional, frente a um adversário que não vence no campeonato há sete jogos.

Tal como Bruno Lage, que orientava a equipa B dos ‘encarnados’, também Daniel Ramos vai estrear-se como treinador do Rio Ave - que nunca venceu no Estádio da Luz -, ocupando o lugar deixado vago pela saída de José Gomes para os ingleses do Reading, substituído interinamente por Augusto Gama.

O Benfica ocupa o quarto lugar da I Liga, a sete pontos do líder e campeão FC Porto e a dois do Sporting, equipas que apenas entram em ação na segunda-feira, podendo isolar-se na segunda posição caso se imponha à equipa vila-condense, 10.ª classificada, ultrapassando dessa forma o Sporting de Braga e o rival lisboeta.

Os minhotos, que dispõem de um ponto de vantagem sobre as ‘águias’, poderão responder ainda hoje, uma vez que recebem esta noite o Boavista, 13.º colocado, com apenas uma vitória na condição de visitante, na expectativa também de ascenderem ao segundo lugar isolado, por enquanto na posse do Sporting.

O Vitória de Guimarães pode consolidar o quinto posto, mas, caso perca na receção ao Belenenses, oitavo posicionado, será apanhado pela equipa lisboeta, enquanto o Feirense e o lanterna-vermelha Desportivo de Chaves procuram amealhar pontos na fuga à despromoção, frente ao Santa Clara e ao Vitória de Setúbal, respetivamente.