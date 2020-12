Bruno Fernandes ‘bisa’ e Manchester United sobe ao ‘pódio’ em Inglaterra

A formação comandada por Ole Gunnar Solskjaer entrou na partida de forma incisiva e, aos três minutos, já vencia por 2-0, graças a um ‘bis’ do escocês Scott McTominay, que no primeiro tento, aos dois minutos, foi assistido pelo médio luso.

Bruno Fernandes, aos 20 minutos, e Victor Lindelof, aos 37, dilataram a vantagem do United, antes de o Leeds reduzir através do seu ‘capitão’, Liam Cooper, aos 41, mas os ‘red devils’ atingiram a meia dúzia de golos no segundo tempo, por intermédio de Daniel James, aos 66, e, novamente, Bruno Fernandes, que ‘bisou’, aos 70, de grande penalidade, anotando o nono tento na prova.

Os ‘whites’, que estão na 14.ª posição, ainda atenuaram os números do desaire, por intermédio de Stuart Dallas, aos 73 minutos.

Com esta vitória, o Manchester United subiu ao pódio da ‘Premier League’ pela primeira vez esta época, ocupando o terceiro lugar, com 26 pontos, os mesmos do Everton, que é quarto, e mais um do que o Tottenham, que perdeu por 2-0 com o Leicester e ‘entregou’ a vice-liderança aos ‘foxes’.

Com um golo de Jamie Vardy, aos 45+4 minutos, de penálti, e um autogolo do belga Toby Alderweireld, aos 59, o Leicester impôs à equipa de José Mourinho a segunda derrota seguida e subiu ao segundo lugar, com 27 pontos, a quatro do líder Liverpool.

O lanterna-vermelha Sheffield United esteve próximo de conquistar a primeira vitória na ‘Premier League’, na visita ao Brighton, mas acabou por ceder um empate 1-1 nos instantes finais, somando o segundo ponto na competição.

Mesmo com 10 elementos desde o final da primeira parte, por expulsão de John Lundstram, os ‘blades’ conseguiram colocar-se na frente, com um golo de Jayden Bogle, aos 63 minutos, mas o internacional inglês Danny Welbeck repôs a igualdade, aos 87.