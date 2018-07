Bruno de Carvalho anuncia candidatura à presidência

As mais lidas

"Decidimos de novo enfrentar a vontade dos sócios, com a esperança de continuarmos num rumo, num caminho, de continuarmos fiéis. A 08 de setembro, contamos com todos os sportinguistas", disse, num vídeo em direto na sua página na rede social Facebook.

Bruno de Carvalho anunciou este sábado a sua recandidatura à presidência do Sporting, depois de ter sido destituído da liderança em assembleia geral a 23 de julho.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok